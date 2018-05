Djokovic ook in Madrid snel uitgeschakeld

RUDESTATS Daniël Wissel kan Peter van Vossen overtref­fen

8:59 Brian Meulmeester en Raymond Wolff kunnen donderdag voor de tweede keer in hun carrière de districtsbeker veroveren. Met Goes speelt het duo in Etten-Leur de finale tegen Uno Animo. Beide spelers wonnen de beker al eens met Hoek. Meulmeester vorig jaar en Wolff in 2013.