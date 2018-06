Djokovic ontbreekt mogelijk op Wimbledon

Zoektocht in Zeeland naar de nieuwe Kiki Bertens

19:52 WEMELDINGE - Jeugdige tennissers die er van dromen om in de voetsporen van Kiki Bertens of Robin Haase te treden kunnen komende zondag een eerste stap zetten. Tennis Organisatie Zuidwest (TOZ) organiseert in samenwerking met de KNLTB de regionale scoutingsdagen in Wemeldinge en Bergen op Zoom.