Djokovic niet naar finale masters Cincinnati

Erwin Franse neemt Hoek bij de hand in Oss

17 augustus OSS – In de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen ging het zaterdagavond bij Hoek soms met horten en stoten. De ploeg had in fases moeite om het spel te maken, tegen de inzakkende zondag-eersteklasser SV TOP. Toch was het kwaliteitsverschil in de tweede helft wel duidelijk en dat drukte Hoek ook uit in de score: 2-6.