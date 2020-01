Djokovic naar laatste vier na soepele zege op Raonic

Alleen in de derde set had Djokovic het wat lastiger met Raonic, maar in de tiebreak was de Canadees geen partij voor de nummer 2 van de wereld. Het is de achtste keer in zijn carrière dat de Serviër in de halve finale staat op de Australian Open. Djokovic verloor nog nooit een halve finale op de Australian Open en was ook altijd in de eindstrijd te sterk voor zijn opponenten. Komende zondag kan hij zijn achtste titel pakken en zo zijn record verstevigen. Federer staat momenteel op zes titels en kan juist op gelijke hoogte met Djokovic komen.