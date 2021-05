Djokovic na zege blij met publiek, Nadal ontsnapt na marathonpartij aan uitschakeling

VideoNovak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het Italiaans Open in Rome. De nummer 1 van de wereld rekende op gravel in twee sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2 en 6-1. Rafael Nadal ontsnapte later op de dag aan uitschakeling. In het stadion Foro Italico was voor het eerst weer publiek welkom. De tribunes waren voor ongeveer 25 procent van de capaciteit gevuld.