Djokovic na moeizame start tegen Ruud soepel naar finale in Rome

Schwartz­man zorgt in Rome voor sensatie tegen Nadal

19 september Rafael Nadal is nog niet klaar voor Roland Garros. De beste graveltennisser aller tijden ging zaterdagavond laat verrassend onderuit in de kwartfinale van het Masterstoernooi van Rome Nadal verliest in Rome in kwartfinales van Schwartzman. De 34-jarige Spanjaard bleek niet opgewassen tegen de zes jaar jongere Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 15 van de wereld. De als tweede geplaatste Nadal verloor in twee sets: 6-2 7-5. Voor de nummer 2 van de wereld was het zijn eerste nederlaag tegen Schwartzman in tien onderlinge duels.