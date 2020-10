Djokovic: Lijnrechters overbodig door geavanceerde technologie

Djokovic werd vorige maand bij de US Open in New York uit het toernooi gezet nadat hij uit frustratie een bal hard wegsloeg en een vrouwelijke lijnrechter raakte. Dat gebeurde op het centercourt, een van de twee banen waar nog lijnrechters aanwezig waren. Op de andere banen was er alleen elektronische controle om het aantal mensen op Flushing Meadows vanwege de coronapandemie tot een minimum te beperken.

,,Met alle respect voor de tradities en cultuur in onze sport, ik zie geen enkele reden waarom op elk toernooi in deze wereld in dit technologisch tijdperk lijnrechters op de baan aanwezig moeten zijn. Ik zou dan minder kans hebben om te doen wat ik heb gedaan in New York", aldus de tennisser, die op het gravel van Parijs op jacht is naar zijn achttiende grandslamtitel.