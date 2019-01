Djokovic langs qualifier in drie sets

Karter Toon de Winter uit Nisse is in zijn sas in de plassen

14 januari KERPEN - Karter Toon de Winter uit Nisse is tweede geworden in de eerste wedstrijd van de Winter Cup. De 19-jarige rijder hield zich in het Duitse Kerpen knap staande in de regen. ,,Ik vind het ook hartstikke leuk om in de regen te rijden”, zei hij.