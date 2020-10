Djokovic knokt zich ten koste van Tsitsipas naar droomfinale tegen Nadal

VijfsetterNovak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van Roland Garros. Hij versloeg Stefanos Tsitsipas in vijf sets: 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 en 6-1. De Serviër neemt het in de finale nu op tegen Rafael Nadal.

Djoko is als eerste geplaatst in Parijs, zijn Griekse opponent als zesde, maar het krachtsverschil was vanavond in de eerste twee sets veel groter dan dat. Die duurden allebei iets minder drie kwartier, in de derde leek Djokovic eveneens op weg naar een reguliere zege, maar Tsitsipas knokte zich terug: 5-7.

In de vierde set trok de Griek de stand zelfs helemaal gelijk, door die set met 4-6 te pakken. Daarmee leek er een thriller in de maak, maar zo ver kwam het niet: Djokovic stelde met 6-1 orde op zaken.

In de finale treft Djokovic nu Nadal, die eerder op de dag al de eindstrijd bereikte. Hij versloeg Diego Schwartzman uit Argentinië, ook in drie sets: 6-3, 6-3, 7-6. Voor de Spaanse gravelkoning is het al zijn dertiende (!) finale op Roland Garros.

Stefanos Tsitsipas schreeuwt het uit.

,,Ik wist dat mijn kansen zouden komen”, reageerde Djokovic na de slijtageslag. ,,Zelfs nadat ik mijn voorsprong van twee sets had ingeleverd. Vooral mentaal moest ik de controle houden na die tegenslagen. Dat is me gelukt. Het was toch lastig, nadat ik een kans om de partij snel te beslissen had laten liggen. In de beslissende fase kreeg ik weer greep op de partij en kon ik definitief toeslaan. Misschien was ik fysiek wat beter, vooral in de vijfde set.”

Op Roland Garros is Djokovic in zekere zin op zoek naar eerherstel, na zijn diskwalificatie op de US Open. Met een in zijn woede weggeslagen bal raakte hij daar een lijnrechter. Dat was in een partij tegen Carreño.

