Djokovic knokt zich naar titel op Roland Garros en heeft grandslamrecord voor het grijpen

Djokovic maakte vrijdag veel indruk door gravelkoning Nadal in een zinderende halve finale uit te schakelen. De Spanjaard was op jacht naar zijn veertiende titel in Parijs, maar had geen antwoord op het spel van zijn grote rivaal. Fysiek bleek Djokovic vandaag al prima te zijn hersteld van die uitputtingsslag. Na - net als in de achtste finales tegen de Italiaan Lorenzo Musetti - met 2-0 in sets achter te zijn gekomen, schakelde hij een tandje bij en kwam de 22-jarige Tsitsipas er amper meer aan te pas.