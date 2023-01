Djokovic knokt zich in Adelaide naar 92e toernooioverwinning

Djokovic, die in de halve finales de Rus Daniil Medvedev had uitgeschakeld, was als eerste geplaatst in Adelaide. Het was zijn eerste optreden in Australië nadat hij een jaar geleden het land werd uitgezet omdat hij weigerde zich te laten vaccineren tegen corona.

In de eerste set leverden beide spelers eenmaal hun opslag in, waarna in de tiebreak Korda zijn zevende setpoint benutte. De 22-jarige Amerikaan, zoon van oud-tennissers Petr Korda en Regina Rajchrtova, had bij 6-5 in de tweede set nog één punt nodig om het duel te beslissen en voor de tweede keer een toernooi op zijn naam te schrijven. Maar Djokovic redde zich eruit om vervolgens via de tiebreak een derde set af te dwingen. Daarin maakte hij bij een 5-4-voorsprong gebruik van een slechte opslaggame van Korda.

„Jij was er vandaag dichter bij dan ik”, complimenteerde Djokovic Korda, die in de halve finales zijn Japanse tegenstander Yoshihito Nishioka had zien opgeven. “Zo’n partij wordt beslist in één of twee punten.”

Djokovic is een van de favorieten voor de titel op de Australian Open, die op 16 januari beginnen. Hij verloor er in 2018 voor het laatste een partij en won daarna de edities van 2019, 2020 en 2021 waarna hij vorig jaar zijn titel niet mocht verdedigen.

Als Djokovic zijn favorietenrol in Melbourne waarmaakt, komt hij op gelijke hoogte met Rafael Nadal op het gebied van gewonnen grandslams. Djokovic staat momenteel op 21 overwinningen, terwijl Nadal de lijst aanvoert met 22 zeges.