Djokovic jaagt nu ook op de status van GOAT

Inhaalrace Milan Vader strandt op de veertiende plaats in de wereldbe­ker

13 juni LEOGANG - Mountainbiker Milan Vader uit Middelburg is ook bij de derde wereldbeker op de veertiende plaats geëindigd. In Leogang (Oostenrijk) reed hij bijna de hele wedstrijd in de achtervolging na materiaalpech in de eerste volledige ronde.