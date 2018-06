Djokovic in twee sets langs bedwinger Dimitrov

Djokovic kwam in de eerste set een break achter tegen Mannarino, maar de Serviër herpakte zich en won zes games op rij en haalde zo de set binnen. In de tweede set liep Djokovic al snel uit naar een 3-1-voorsprong en gaf vervolgens weinig meer weg. Mannarino sputterde nog even tegen met een breakpoint op 5-1, maar de Serviër won zijn opslagbeurt en daarmee de wedstrijd.