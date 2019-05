Djokovic in anderhalf uur klaar met ‘lucky loser’ Laaksonen

Haase: misschien wel de enige die al twaalf jaar singelt én dubbelt

16:56 Robin Haase heeft de afgelopen jaren een aardige staat van dienst in het dubbelspel opgebouwd. Hoewel zijn ranking in het dubbelspel nu aanzienlijk hoger is dan in het enkelspel, is zijn individuele loopbaan nog net zo belangrijk als een paar jaar terug.