Djokovic heeft moeite met Franse lucky loser

Martine Westveer stapt uit comfortzo­ne: ‘Ik wil zien wat er in me zit’

15:55 GOES - Martine Westveer pakt zaterdag met De Moriaan Symmachia Roosendaal voor eigen publiek de draad in de competitie weer op. De uit Kapelle afkomstige volleybalster was jarenlang een vaste waarde in het keurkorps van Bok en had een groot aandeel in de opmars van de eerste klasse naar de derde divisie. Een paar jaar terug bleef ze Bok na een flirt met Symmachia Roosendaal trouw. Eind vorig seizoen stapte de aanvalster wel uit haar comfortzone. Als passer-loper is ze in Brabantse dienst op zoek naar haar top. ,,Ik wil zien wat er in me zit.''