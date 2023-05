Djokovic heeft het een set lastig met Amerikaan Kovacevic, Sluiter ziet Svitolina winnen

De 36-jarige Djokovic mikt op zijn derde titel op Roland Garros. In 2016 en 2021 was hij de beste in Parijs. Vorig jaar verloor hij al in de kwartfinales, van Rafael Nadal. Djokovic serveerde tegen Kovacevic bij 5-4 in de derde set voor de wedstrijd toen hij door een aantal slordigheden werd gebroken. Het mondde uit in een tiebreak, waarin Djokovic scherp oogde en een vierde set overtuigend wist te voorkomen. Na 2 uur en 36 minuten maakte hij het af met een harde forehandreturn.

Sluiter ziet Svitolina winnen

Elina Svitolina, die zaterdag al het WTA-toernooi in Straatsburg won, was in de eerste ronde op Roland Garros te sterk voor de Italiaanse Martina Trevisan: 6-2, 6-2. Svitolina ging in maart de samenwerking aan met Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens bijstond en naar de mondiale top tien loodste. Svitolina is mede door een bevalling teruggevallen op de wereldranglijst. Ze begon het toernooi in Straatsburg als de nummer 508 van de wereld. Ze stond ooit derde.