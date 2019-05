Djokovic heeft handen vol aan Schwartzman maar knokt zich naar finale

De partij was pas net voor 23.00 uur afgelopen, terwijl de onvermoeibare Djokovic een dag eerder in de kwartfinales pas na middernacht klaar was. Zondagmiddag om 16.00 uur moet Djokovic alweer in actie komen in de finale. Daarin treft hij Rafael Nadal, die eerder op de dag de Griek Stefanos Tsitsipas klopte.



Het wordt de eerste ontmoeting tussen Djokovic en Nadal sinds de finale van de Australian Open. Die wedstrijd werd in drie sets gewonnen door Djokovic.



In 2015 won Djokovic het masterstoernooi in Italië voor het laatst. Toen versloeg hij Roger Federer in de finale. Vorig jaar ging de titel verrassend naar Nadal.