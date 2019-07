Djokovic gunt Goffin slechts zes games

LIVE | Peloton knabbelt op laatste heuvels aan voorsprong Wellens en co

16:28 De Tour de France gaat verder met de vijfde etappe. Het is een heuveletappe van Saint-Dié-des-Vosges naar Colmar over 175,5 kilometer. Onderweg wachten vier heuvels (twee van 2e categorie en twee van 3e categorie). Mogen vroege vluchters strijden om de dagzege of krijgen we een strijd bij de favorieten? De start is om 13.15 uur, mis hier niets!