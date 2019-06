Djokovic en Thiem komen zaterdag terug om halve finale af te maken

vodcast PZC Voetbal Vodcast #20: ‘Vlissingen heeft behoefte aan ty­pe-Pen­nings’

3 juni VLISSINGEN - In één klap zijn de drie hoogst spelende Zeeuwse clubs uitgeschakeld in de nacompetitie, of zoals u wilt: de play-offs. Hoek, Goes en Vlissingen leveren daarmee voldoende stof tot napraten in de PZC Voetbal Vodcast.