Djokovic en Nadal starten voorbereiding op Australian Open met ATP Cup

Jong PSV kan na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer

4 januari Trainer Peter Uneken vertrekt eind dit seizoen bij PSV. De 48-jarige Jong PSV-coach heeft besloten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Hij is momenteel bezig in zijn tweede seizoen bij het beloftenteam, waaruit dit seizoen de nodige spelers hun debuut in het eerste elftal hebben gemaakt.