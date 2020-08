Djokovic eenvoudig naar kwartfinales in Cincinnati

Gevaert weer iets wijzer na oefenzege tegen Terneuzen­se Boys

25 augustus HOEK – Mocht Lieven Gevaert begin deze week zijn puzzel nog niet hebben gelegd, dan heeft de trainer van Hoek dat na het laatste oefenduel inmiddels wel gedaan. Tegen Terneuzense Boys liet hij veel spelers starten die de afgelopen weken wat minder speelminuten kregen. Het resulteerde in 35 minuten abominabel voetbal, die voor rust nog wel gevolgd werden door twee treffers. In de tweede helft zat er meer schwung in het elftal van Gevaert, dat uiteindelijk met 5-1 won.