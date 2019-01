Djokovic draagt titel op aan vrouw en zoontjes: ‘Dit is ongelooflijk’

Djokovic was in de wolken, nadat hij de Norman Brookes Challenge Cup in ontvangst had mogen nemen uit handen van Ivan Lendl. ,,Twaalf maanden geleden ging ik onder het mes. Nu sta ik hier met drie Grand Slam-titels op rij (Wimbledon, US Open en Australian Open, red). Dat is ongelooflijk! Ik hoop dat mijn vrouw en zoontjes hebben gekeken, dat hebben ze ten minste beloofd... Deze trofee deel ik vooral met hen. Ook zij hebben veel opgeofferd om mijn dromen te verwezenlijken.”