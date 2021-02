Djokovic door na heerlijk gevecht met Tiafoe, Wawrinka na vijfsetter uitgeschakeld

Novak Djokovic heeft de derde ronde van de Australian Open bereikt. Helemaal vanzelf ging dat niet. De Servische favoriet, eerste van de plaatsingslijst, verspeelde een set tegen de Amerikaan Frances Tiafoe in een fraai duel: 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2), 6-3.

Delen per e-mail

De achtvoudig kampioen had in de eerste ronde tegen de Fransman Jérémy Chardy slechts zes games afgestaan: 6-3, 6-1, 6-2. Djokovic won de laatste twee edities van de Australian Open en gaf de complimenten aan Tiafoe, die er een boeiend duel van maakte in Australië. Het vertrouwen gaf volgens de Serviër de doorslag: ,,Als je zo vaak wint op een bepaald toernooi, dan krijg je daar vertrouwen van. Dit voelt zo'n beetje als mijn woonkamer. Het enige verschil is dat mijn bank hier niet staat”, zo sprak Djokovic na afloop.

Lees ook Serena Williams soepel verder op Australian Open, geblesseerde zus Venus hard onderuit

De Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer 3 van de wereld, had niet veel moeite met Dominik Köpfer. Hij versloeg de Duitser in drie sets: 6-4 6-0 6-2. Thiem had daarvoor een uur en 40 minuten nodig.

Wawrinka

Voor Stan Wawrinka is de Australian Open al voorbij. De 35-jarige Zwitser, drie keer winnaar van een grand slam, ging in de tweede ronde in vijf sets onderuit tegen de Hongaar Martin Fucsovics: 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9).

Wawrinka, die het evenement in Melbourne in 2014 won en vorig jaar nog de kwartfinale haalde, kreeg nog wel drie matchpoints in de tiebreak van de beslissende set. De partij duurde bijna 4 uur.

Voor Fucsovics was het pas zijn tweede vijfsetter. ,,Ik heb het gevoel dat ik volledig op instorten sta”, was zijn eerste reactie. ,,Ik wist dat ik het na een goed begin nog moeilijk zou krijgen. Stan komt altijd terug. Hij is een sterke speler, fysiek en mentaal.”

Volledig scherm Stan Wawrinka feliciteert zijn opponent Martin Fucsovic. © EPA