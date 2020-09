Djokovic corrigeert fans na woede op lijnrechter: ‘Wees aardig’

Kyrgios start Twit­ter-poll: ‘Voor hoeveel jaar zou ik geschorst zijn als ik Djokovic was?’

7 september Nick Kyrgios denk dat hij voor jaren geschorst zou worden als hij hetzelfde zou doen als Novak Djokovic op de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld sloeg in de vierde ronde tegen Pablo Carreño Busta uit frustratie een bal weg na een verloren game en raakte daarbij onbedoeld een lijnrechter. De topfavoriet in New York werd gediskwalificeerd en moest al zijn prijzengeld en verdiende punten voor de wereldranglijst inleveren.