Djokovic boekt eindelijk weer eens een zege

De dertigjarige Djokovic, die lang uit de roulatie was met een elleboogblessure, heeft dit seizoen pas drie wedstrijden gewonnen. Op de Australian Open reikte hij tot de vierde ronde en op de masterstoernooien van Indian Wells en Miami was de huidige nummer dertien van de wereld na één partij klaar.

Djokovic heeft een roerige tijd achter de rug, want hij verbrak ook de samenwerking met twee coaches van naam, de Amerikaan Andre Agassi en de Tsjech Radek Stepanek. Hij is weer terug bij Marian Vajda, de Slowaak die de voormalig nummer 1 van de wereld ook al tussen juni 2006 en mei 2017 onder zijn hoede had.