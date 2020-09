Djokovic biedt excuses aan na diskwalificatie op US Open

Novak Djokovic heeft op Instagram zijn excuses aangeboden , enkele uren na zijn diskwalificatie tijdens de US Open. ,,Deze hele situatie heeft me erg verdrietig en leeg gemaakt’’, zei Djokovic. ,,Ik heb gecheckt hoe het met de lijnrechter is en de toernooileiding vertelde me dat ze zich godzijdank goed voelt. Het spijt me buitengewoon dat ik haar zoveel stress heb bezorgd.’’

Djokovic heeft aan de corona-editie van de US Open louter frustraties overgehouden. De nummer 1 van de wereld dacht in New York bij absentie van zijn grote rivalen Roger Federer (20 majors) en Rafael Nadal (19 majors) zijn achttiende grandslamtitel te kunnen binnenhalen, maar schakelde in de vierde ronde zichzelf op dramatische wijze uit.

Lees ook Wangedrag op US Open kost Djokovic diskwalificatie én verdiende punten en geld Lees meer

Hij sloeg uit woede over zijn eigen falen de bal hard tegen een lijnrechter aan, die met een gil onderuit ging en naar haar keel greep. Aan een diskwalificatie viel niet te ontkomen voor de Serviër, die na afloop zonder commentaar te geven Flushing Meadows snel verliet. De organisatie liet daarop weten dat hij zowel zijn punten voor de wereldranglijst als zijn verdiende geld dit jaar op de US Open kwijt is.

Teleurstelling verwerken

Djokovic zei op Instagram dat hij probeert te leren van het incident. ,,Wat betreft de diskwalificatie, ik moet naar mezelf kijken, aan mijn teleurstelling werken en dit alles omzetten in een les voor mijn groei en evolutie als speler en mens. Ik bied aan het toernooi en iedereen die ermee te maken heeft mijn excuses aan voor mijn gedrag. Ik ben erg dankbaar voor de steun van mijn team en familie en mijn fans die er altijd voor me zijn. Bedankt en het spijt me heel erg.’’

Zijn Spaanse tegenstander Pablo Carreno Busta werd tot zijn eigen verbazing als reglementaire winnaar uitgeroepen van het duel. Op het moment van staken leidde hij verrassend met 6-5 dankzij een serie missers van Djokovic, inclusief drie verspeelde setpoints. ,,Ik zag het incident zelf niet’’, liet Carreno Busta weten. ,,Ik vierde met mijn coach het feit dat ik net de service van Djokovic had gebroken. Ik was in shock toen ik hoorde dat de lijnrechter tegen de grond was gegaan. Dat is wel het laatste wat je verwacht als je tegen Novak speelt. Ik denk dat er geen opzet in het spel was. Het was een kwestie van pech.’’