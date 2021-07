Djokovic bereikt zevende Wimbledonfinale met één verloren set

UEFA voelt niets voor herhaling huidig EK-con­cept: ‘Brengt te veel uitdagin­gen met zich mee’

16:58 Het concept van het Europees kampioenschap voetbal met elf speelsteden in verschillende landen is niet voor herhaling vatbaar, aldus de voorzitter van de UEFA. Aleksander Ceferin zei in aanloop naar de finale tussen Engeland en Italië daar niets voor te voelen.