Djokovic begint toch aan voorbereiding op Wimbledon

Hoek houdt ogen open voor nieuwelin­gen

19:11 HOEK - Als ze in Hoek deze week klaar zijn met nagenieten, kan de blik op het volgend seizoen worden gericht. De club voetbalt dan voor het eerst in de derde divisie en gaat dat doen met een selectie die veel Zeeuwse spelers ­herbergt. Twee maanden geleden communiceerde de club al dat de selectie rond is, maar de kans is groot dat er de komende tijd nog wat mutaties plaatsvinden. ,,We houden onze ogen open, want er komen nog genoeg spelers op de markt’’, zei Jacky Lambert zaterdag namens de technische commissie.