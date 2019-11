Djokovic begint ATP Finals met zege op Berrettini

Nicky van Merriën­boer voorkomt vijfde gelijkspel van VC Vlissingen

17:13 DEN HAAG - VC Vlissingen leek zondag af te stevenen op het vijfde gelijkspel in acht wedstrijden in de eerste klasse B van het zondagvoetbal. In absolute slotfase kogelde Nicky van Merrienboer op bezoek bij VUC in Den Haag alsnog de winnende 1-2 binnen.