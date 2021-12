Dit zijn de tien mooiste sportfoto’s van 2021 van topfotograaf Pim Ras

Marathon­man rondt rondje Nederland af, inclusief Kustmara­thon

RAALTE - Remco Groot Beumer heeft zijn marathonproject afgerond. De loper uit Raalte liep woensdag zijn laatste marathon van het jaar, met start en finish in zijn woonplaats. Groot Beumer heeft dit jaar in elke maand een marathon gelopen in een andere provincie.

29 december