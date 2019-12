Dit staat ‘Bekende Nederlander’ Rico te wachten in het hol van de leeuw

Hattrick Peric heeft maar weinig waarde voor Terneuzen­se Boys

15 december DORDRECHT - Terneuzense Boys is er niet in geslaagd de laatste wedstrijd voor de winterstop om te zetten in een overwinning. De ploeg van Hubert van den Hemel keek in de eerste klasse C op bezoek bij Oranje Wit bij rust al tegen een 3-0-achterstand aan, kwam nog terug, maar ook een hattrick van Miroslav Peric bleek niet voldoende. Het werd uiteindelijk 5-4 voor de thuisploeg.