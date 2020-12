Dit is wat je moet weten over het WK darts

Wel fans, maar alleen uit EngelandRaakt Mighty Mike van Gerwen na zes jaar de eerste plek op de wereldranglijst kwijt? Of piekt hij eind dit jaar weer op het juiste moment. Vijf vragen en antwoorden over het komende WK darts.

Door Max van der Put



Wanneer is het WK darts?

Het WK darts van profbond PDC vindt dit jaar plaats van 15 december tot en met 3 januari op de gebruikelijke plek: in Alexandra Palace in Londen. Er zit 2.500.000 Engelse pond in de prijzenpot, zo’n 2.770.000 euro. De winnaar krijgt 554.000 euro, de verliezend finalist 222.000 euro. Wie er in de eerste ronde uit vliegt, ontvangt toch nog 8300 euro en er ligt 16.600 euro klaar voor wie de tweede ronde het eindstation is.

Zijn er fans welkom bij het WK?

Ja! Per sessie mogen duizend mensen aanwezig zijn in Alexandra Palace. Nederlanders krijgen echter geen toegang. De tickets komen alleen beschikbaar voor menen uit bepaalde delen van het Verenigd Koninkrijk, die waarbij de verspreiding van het coronavirus het laagst is. Alleen mensen uit hetzelfde huishouden mogen bij elkaar aan één tafel zitten. Daarnaast worden nog meer maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Bij de entree zijn lange rijen ongewenst; elke bezoeker krijgt een tijdstip waarop hij zich moet melden bij de ingang. In de hal worden de bewegingen beperkt. Toeschouwers moesten voorheen vaak zelf hun drank en eten gaan halen; dat wordt nu bezorgd aan tafel door obers. Via een app kunnen bestellingen worden gedaan.

Wie doen er mee aan het WK?

Er doen net als vorig jaar 96 darters mee, onder wie de Schotse titelhouder Peter Wright. Elf Nederlanders wisten zich te plaatsen. ‘Vaste bezoekers’ Jelle Klaasen en Benito van de Pas lukte dat dit keer niet. De elf landgenoten die acte de presence geven in Londen: Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort behoren tot de geplaatste spelers en mogen de eerste ronde overslaan. De andere zes moeten dan al wel aantreden. Dat zijn: Dirk van Duijvenbode, Ron Meulenkamp, Niels Zonneveld, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Derk Telnekes. Voor de laatste drie wordt het hun debuut op het WK van de PDC. Van Duijvenbode maakt na vijf jaar afwezigheid zijn rentree.

Wanneer is de loting en hoe verloopt die?

De loting vindt plaats op donderdag 3 december om 10.30 uur. Wij houden u op deze site op de hoogte van de ontwikkelingen. De 32 geplaatste spelers worden ingedeeld op het schema, te beginnen in de tweede ronde. De rest van de deelnemers wordt vervolgens bijgeloot. Zij beginnen in de eerste ronde. De 32 winnaars daarvan worden ieder gekoppeld aan een geplaatste speler.

Kan Van Gerwen zijn eerste plek op de wereldranglijst verliezen bij dit WK?

Ja! Sinds 1 januari 2014 staat Michael van Gerwen op de eerste plaats op de Order of Merit, de wereldranglijst die wordt bepaald op basis van de prijzengelden die darters de laatste twee jaar hebben behaald. De 500.000 Engelse pond die Mighty Mike twee jaar geleden met zijn wereldtitel verdiende, komen te vervallen en worden vervangen door het bedrag dat hij nu bij elkaar gooit. Peter Wright, de nummer 2 op de huidige wereldranglijst, vloog er twee jaar geleden in de tweede ronde uit op het WK, waardoor er bij hem slechts 15.000 pond verloren gaat. Dat betekent dat Van Gerwen beter moet presteren dat Wright op het komende WK om de wereldranglijst aan te blijven voeren! Ook Gerwyn Price zou na het WK bovenaan kunnen staan op de Order of Merit, maar dan moet hij wel wereldkampioen worden én dan moeten zowel Wright als Van Gerwen niet verder komen dan de tweede ronde.

De huidige top-3 op de Order of Merit:

1. Michael van Gerwen: 1.494.750 pond

2. Peter Wright 1.011.00 pond

3. Gerwyn Price: 832.500 pond.

