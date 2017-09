Dit is de straf voor pasteitje etende doelman

De Wolf zet al een streep door dit voetbalseizoen

5 september AXEL - Zaterdag-tweedeklasser FC Axel hoeft dit seizoen niet op Maik de Wolf te rekenen. De 32-jarige voetballer scheurde op 25 maart de voorste kruisband in zijn rechterknie af, tijdens de thuiswedstrijd tegen Klundert. Na een operatie in Sint-Niklaas en een langer verblijf dan gepland in het Belgische ziekenhuis, wacht hem nu een lange revalidatie. Het wegvallen van De Wolf is een aderlating voor FC Axel, waar oud-prof David Destorme definitief is afgehaakt.