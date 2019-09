Dit is de plek waar de nieuwe Kiki en Richard vandaan moeten komen

Door Rik Spekenbrink



De deurklinken zijn grips van tennisrackets. De vloerbedekking heeft lijnen en voetafdrukken, alsof er iemand over het net geveegde gravel heeft gelopen. Lampen zijn omkleed met houten rackets of gele ballen. De tafel in de ontvangstruimte rust op een net. Het nieuwe bondskantoor van de KNLTB in Amstelveen ademt overal tennis, van de Betty Stöve-zaal – zoals de boardroom heet – tot de Tom Okker-vergaderruimte, waar een gouden racket van de Amsterdammer een van de pronkstukken is. Aan de andere kant van de vier nieuwe gravelbanen huist de topsportafdeling in het Nationaal Tennis Centrum. Een quote van Roger Federer op de muur en een glazen wand met de beeltenis van Kiki Bertens moeten voor inspiratie zorgen.