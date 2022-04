Dirk van Duijvenbode naar achtste finales in München, Wesley Plaisier stunt tegen Cullen

Mannen Bloemen­daal en vrouwen Den Bosch naar finale Euro Hockey League

De hockeyers van Bloemendaal hebben zich geplaatst voor de finale van de Euro Hockey League. De titelverdediger was in de halve finale te sterk voor Club de Campo uit Madrid. In het Wagener-stadion in Amstelveen werd het 3-0. Ook de hockeysters van Den Bosch gaan naar de finale.

