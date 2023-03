Dirk van Duijvenbode mist matchdart tegen Gerwyn Price en grijpt naast eerste EuroTour-titel

Mercedes geeft titel­strijd in Formule 1 al op: ‘Het gat met Red Bull is niet snel te dichten’

Het seizoen in de Formule 1 is pas twee races onderweg, maar Mercedes beweert nu al dat het team de achterstand op Red Bull dit jaar niet meer gaat goedmaken. ,,Het is niet realistisch om te denken dat we het gat op korte termijn kunnen dichtrijden, het zal nog maanden duren voordat we een auto hebben die gelijkwaardig is aan die van Red Bull”, stelt teambaas Toto Wolff op Autosport.com.