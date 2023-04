Dirk van Duijvenbode heeft doel van 2023 nu al bereikt: ‘Maar je moet het op televisie laten zien’

Drie Players Championship-titels pakken: dát was het doel van Dirk van Duijvenbode voor dit jaar. Het is pas halverwege april en die doelstelling is al behaald. Aubergenius won gisteren de tiende Players Championship , maar is logischerwijs niet van plan het rustiger aan te gaan doen. ,,Ik wil er meer.”

Dirk, je derde Players Championship-titel van het jaar. Ben je nog net zo blij als bij de voorgaande titels?

,,Ik ben nog steeds blij, maar wel op een andere manier. Bij je eerste titels zit je een paar dagen op een roze wolk, maar nu denk ik toch ook al aan de volgende toernooien. Maar winnen is geen gegeven dus natuurlijk ben ik nog steeds blij. Je wint nu drie van de tien Players Championships en waar je vroeger misschien al blij was dat je de kwartfinale haalde, ben je nu alleen nog maar bezig met winnen. Je eigen doelstellingen worden ook hoger.”

Ja, want je doelstelling voor dit jaar is eigenlijk al bereikt. En nu?

,,Je wilt elk toernooi winnen, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. Nu moet ik proberen een vierde te pakken, dat is weer het volgend doel. Het liefst wil ik er tien winnen, maar dat wil iedereen. Op dit tempo win ik dit jaar negen van de dertig Players Championships, maar dat zal echt niet gaan gebeuren. Ik ben goed op weg, maar ik moet deze vorm zien vast te houden en vooral die vorm meenemen naar het televisieseizoen. Dat is heel belangrijk.”

Laatst greep je in Leverkusen net naast je eerste EuroTour-zege, ondanks enkele matchdarts. Hoe groot was de teleurstelling?

,,Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Ik was er écht goed ziek van. Niet dat ik motivatieproblemen had daarna, maar normaal gesproken ben ik de teleurstelling binnen een dag kwijt, nu heeft dat zeker een goede week geduurd. De grootste teleurstelling was vooral dat ik mijn wedstrijdpijlen verkeerd benaderde. Ik gooide ze veel te snel. Vooral voor die eerste had ik veel meer tijd moeten nemen. Nee, dat heeft niets met zenuwen te maken.”

Je verloor die finale wéér van Gerwyn Price (net als bij de finales in 2020 bij de World Grand Prix en in 2022 bij de World Series of Darts Finals). Spookt dat dan nog door je hoofd bij die matchdarts?

,,Helemaal niet eigenlijk. Maar ja, hij is ook gewoon heel goed. Ik mis mijn pijlen, hij gooit 108 uit en is daarna in zijn eigen leg binnen vier beurten uit. Daar doe je dan ook niet zo veel meer tegen. Price is heel goed onder druk en verzaakt bijna nooit. Je moet het gewoon niet op die beslissende momenten aan laten komen en ik had eerder verder weg moeten lopen, maar dat deed ik steeds niet. Die ervaring pak je wel weer mee, maar ik vond dat ik niet heel veel fout deed op die ene beurt na. Maar ja, het kan zijn dat er misschien extra druk op zit omdat je die eerste titel graag wil hebben.”

Bij de Players Championship Order of Merit sta je bovenaan, bij die van de ProTour tweede, sommige rankings die naar huidige vorm kijken, zetten je op drie achter Michael van Gerwen en Gerwyn Price. Voel je je ook een van de besten van de wereld?

,,Ik voel me niet de nummer drie van de wereld, zeker niet. Ik begon gisteren tegen een Fransman (Jacques Labre, red.) en won met 6-1. Toen zei hij daarna: ‘Lekker trainingspotje voor jou’, maar zo zie ik het helemaal niet. Maar ja, ik sta nu elfde van de wereld en doe het momenteel wel beter dan een paar spelers die boven me staan. Op de vloer hoor ik in de afgelopen twee jaar zeker tot de beste vier van de wereld, maar je moet het echt op televisie laten zien.”

Het eerste grote toernooi is de World Matchplay in juli. Vervelend dat dat nog zo lang duurt?

,,Als ik zo doorga, zou ik voor die tijd nog wel wat rust kunnen pakken. Ik ben nu altijd zeven dagen in de week bezig en zit nu midden in een cyclus van 138 dagen zonder vrije dag. Dat is een wel heel lange cyclus. Misschien dat ik wel een weekendje zou kunnen skippen. Maar als alles goed gaat is alles leuk en ik ben goed bezig met mijn slaap en eten dus ik voel me goed en gezond. Vanmiddag ga ik ook gewoon weer werken, ik ben niet anders gewend. Zo druk als nu was het nog nooit, maar ik zal er nooit over klagen. Het is een luxepositie dat ik me voor alle EuroTours geplaatst heb. Je hoort soms spelers klagen over het drukke schema, maar dan blijf je toch thuis? Ik hoorde ook spelers die drie weken pauze hadden gehad. Wat heb je dan liever?”

