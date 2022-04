Dirk Kuyt gaat zijn debuut maken in de boksring

Nancy van de Ven laat thuispu­bliek weer zien wat ze in haar mars heeft

AXEL - Motorcrossster Nancy van de Ven uit Vlissingen was zondag de nummer 1 in Axel. De Zeeuwse won de eerste manche om het Open Nederlands kampioenschap en werd tweede in de tweede manche. In het dagklassement was ze daardoor de beste.

10 april