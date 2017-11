Dimitrov volksheld in Bulgarije na winst ATP Finals

Een spontaan volksfeest barstte zondagavond al los in zijn geboorteplaats Haskovo nadat Dimitrov de Belg David Goffin in de finale van het prestigieuze slottoernooi in Londen had verslagen.

President Roemen Radev feliciteerde de speler uitgebreid en hij kon ook moeilijk anders, want de finale was op drie Bulgaarse televisiezenders rechtstreeks te zien, inclusief staatszender BNT1. Miljoenen Bulgaren zagen hun landgenoot winnen.

,,Grigor is een succesvol rolmodel en een grote inspiratie voor de jeugd. De laatste drie jaren is er een enorme groei te zien in het aantal kinderen dat is gaan tennissen'', zei directeur Georgi Dontsjev van het nationale tenniscentrum. De burgemeester van Haskovo kondigde aan dat de tennisbanen in zijn stad naar Dimitrov worden vernoemd.