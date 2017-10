Dimitrov ten koste van Fognini naar finale Stockholm

Van Sprundel: winnen van AFC en daarna Heracles 'scouten'

20 oktober HOEK - Met vijf doelpunten in de eerste zeven competitiewedstrijden is Niek van Sprundel snel een belangrijke pion geworden bij Hoek. De centrumspits gaat zaterdag met de hoofdklasser op bezoek bij AFC. ,,Die moeten we winnen’’, zegt Van Sprundel. ,,Dan blijven we bovenin meedraaien en gaan we met een goed gevoel naar de wedstrijd van woensdag.’’