Dimitrov sluit groepsfase ATP Finals winnend af

RUDESTATS Jannes Tant is top in november

14:22 Twee weken geleden verloor hoofdklasser Hoek met 3-1 bij Achilles Veen. Het was de eerste nederlaag van Hoek in november onder Jannes Tant. Toevalligerwijs was de Belgische trainer juist in Veen afwezig vanwege vakantie. Zijn ongeslagen status in november blijft daardoor officieus in stand.