Dimitrov opnieuw naar ABN Amro World Tennis Tournament

,,Grigor is een publiekslieveling, die in het verleden al veel mooie dingen heeft laten zien in Ahoy'', zegt toernooidirecteur Richard Krajicek, die eerder Marin Cilic, Kei Nishikori en Hyeon Chung vastlegde voor volgend jaar. ,,Wellicht dat hij na zijn finaleplaats van afgelopen editie dit keer ook de laatste stap kan zetten.''



Dimitrov debuteerde in 2009 als achttienjarige op het Nederlandse toernooi. ,,Rotterdam is altijd een belangrijk toernooi voor me geweest'', aldus de 27-jarige Bulgaar. ,,Mijn eerste deelname was een bepalend moment in mijn carrière. Ik wil het toernooi daarom absoluut een keer winnen.''