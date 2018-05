Dimitrov ontdoet zich in drie sets van Egyptische debutant

VIDEO Hoek kan zich opmaken voor duels met Spijkenis­se

26 mei HOEK – Hoek begint de nacompetitie om promotie naar de derde divisie aanstaande dinsdag met een thuiswedstrijd tegen Spijkenisse. De return is zaterdag op het veld van de ploeg die in de derde divisie als zestiende eindigde. Hoek had zich vorige week al verzekerd van deelname aan de nacompetitie maar slaagde er in de laatste competitiewedstrijd niet in om de ongeslagen reeks vast te houden. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Jannes Tant met 1-2 onderuit tegen Achilles Veen.