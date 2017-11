Dimitrov nieuwe nummer 3, Rus maakt flinke sprong

Verliezend finalist David Goffin boekte één plekje winst, hij ging van acht naar zeven. De Belg zorgde in Londen voor een daverende verrassing door Federer in de halve finales te verslaan. Goffin had in de groep ook al gewonnen van Nadal, die zich daarna direct geblesseerd terugtrok uit het toernooi.



Bij de vrouwen maakte Arantxa Rus een flinke sprong op de mondiale ranglijst door haar prestaties in Taipei. De Westlandse bereikte voor het eerst de finale van een WTA-toernooi. Rus moest in de eindstrijd buigen voor Belinda Bencic uit Zwitserland. Op de wereldranglijst steeg ze 33 plaatsen, naar positie 134. Kiki Bertens is de nummer 31 van de wereld.