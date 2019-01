Dimitrov meldt zich af voor ABN AMRO WTT

Van Lare speelt sterk bezet toernooi met Oranje onder 16

15:24 ZEIST - Aron van Lare kan zich opmaken voor een mooi toernooi met Oranje onder 16. De uit Terneuzen afkomstige doelman van PSV, die bij de Eindhovense club in de Onder 17 keept, meldt zich maandag in Rotterdam en vliegt de volgende dag met de selectie naar Portugal. Daar wachten in de Algarve achtereenvolgens Duitsland, Portugal en Argentinië als tegenstanders tijdens het vierlandentoernooi.