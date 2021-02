Dimitrov laat Thiem in vierde ronde volledig kansloos

Thiem, de nummer 3 van de wereld, gaf in zowel de eerste als tweede set een 3-1-voorsprong uit handen. In de derde set was zijn verzet verbroken en won hij nog maar zes punten. De laatste set duurde iets meer dan 20 minuten.

,,Het was een combinatie van wat fysieke klachten en een heel slechte dag. Plus het feit dat hij een geweldige speler is. Een uitslag als deze kan dan gebeuren”, zei de 27-jarige Thiem na zijn nederlaag.

In de vorige ronde had Thiem, eind vorig jaar winnaar van de US Open, een zware vijfsetter gespeeld tegen Nick Kyrgios. Thiem: ,,Dat was een speciale avond en misschien werd ik vandaag wat anders wakker. In de vorige wedstrijd kreeg ik nog energie van het publiek, maar dat was nu niet het geval. Maar dat heeft me niet beïnvloed.” Thiem verloor vorig jaar in de finale in vijf sets van Novak Djokovic.

Dimitrov daarentegen hoefde in zijn vorige partij slechts zeven games te spelen tegen Pablo Carreño Busta, die bij 6-0 1-0 geblesseerd opgaf. Ook in 2014, 2017 en 2018 haalde Dimitrov de kwartfinales in Melbourne.

Bij de laatste acht neemt Dimitrov het op tegen de Rus Aslan Karatsev, die opzien baarde door tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime een achterstand van 2-0 in sets ongedaan te maken: 3-6 1-6 6-3 6-3 6-4. Karatsev is afkomstig uit het kwalificatietoernooi.

Volledig scherm Dominic Thiem (l) feliciteert Grigor Dimitrov. © AP