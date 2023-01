Dimitri Van den Bergh schrijft historie en treft mogelijk Michael van Gerwen, ook Michael Smith naar halve finale

Dimitri Van den Bergh is de eerste Belg ooit die in de halve finale van het WK staat. De Belgische darter won met 5-3 van Jonny Clayton. Ook Michael Smith plaatste zich voor de halve finale.

Nadat het tot en met 3-3 in sets gelijk opging tusen Van den Bergh en Clayton, wist de Belg in de zevende set de beslissende break te plaatsen. Vervolgens maakte The DreamMaker het af in de achtste set. Hij noteerde in de partij dertien keer de maximale score van 180 en zijn gemiddelde was 95,49.

Van den Bergh, die in de vorige ronde landgenoot Kim Huybrechts uitschakelde, haalde in 2018 en 2020 al eens de kwartfinale, maar na nederlagen tegen respectievelijk Rob Cross en Nathan Aspinall wist hij toentertijd niet de laatste vier te halen. Dat is hem nu wel gelukt en in de volgende ronde wacht een duel met Michael van Gerwen of Chris Dobey. Die partij is vanavond.

Van den Bergh was door het dolle na afloop: ,,Normaal gesproken weet ik na een partij veel details, maar nu niet. Dat wil zeggen dat ik niet alles onder controle had. We hebben veel spannende wedstrijden gegooid tegen elkaar. Ik wil mijn dromen waarmaken. Vandaag draait het net mijn kant op. Ik had veel van Jonny Clayton verwacht. Hij heeft niet gedaan wat hij kan", aldus de Belg.

,,Ik heb geluk gehad, dat moet ik toegeven", erkende Van den Bergh. ,,Ik heb zoveel beurten gehad waarin ik geen triples heb gegooid... Mijn grootvader is in 2022 overleden. Ik wilde het voor hem doen. Wat ik heb gegeven was genoeg nu. Maar als ik het toernooi wil winnen, dan moet ik nog wel wat procentjes beter. Dit was mijn eerste test dit WK; ik heb ‘m gehaald.”

Michael Smith

Ook Michael Smith plaatste zich voor de halve finales van het WK. De winnaar van de Grand Slam of Darts versloeg Stephen Bunting met 5-3. Smith leek met een 4-1 voorsprong naar een eenvoudige zege toe te gaan, maar Bunting was bepaald niet veel minder dan Bully Boy. Het grote verschil werd echter gemaakt op de dubbels. Lang lag het finishpercentage van Smith boven de vijftig procent. Uiteindelijk eindigde Smith op 47 procent op zijn dubbels terwijl Bunting op 24 procent stond qua finishpercentage. Daar bleek uiteindelijk het grote verschil in te zitten. Smith speelt nu tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Gerwyn Price en Gabriel Clemens.

WK darts

