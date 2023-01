Dimitri Van den Bergh ergert zich aan Michael van Gerwen: ‘Geen idee wat zijn probleem was’

Tallon Griekspoor begint tennissei­zoen met overwin­ning in India

Tallon Griekspoor (26) is het nieuwe tennisseizoen begonnen met een overwinning. De nummer 95 van de wereld was op het ATP-toernooi in het Indiase Pune in de openingsronde met 6-4, 7-5 te sterk voor de Spanjaard Jaume Munar.

2 januari