Dieptepunt: Djokovic voor het eerst in tien jaar buiten top tien

De Serviër zakt door het puntenverlies naar de tiende plaats, maar ziet nu ook Juan Martin del Potro op de ranglijst passeren. De Argentijn bereikte ten koste van Robin Haase de kwartfinales in Parijs. Djokovic ontbreekt al sinds juli op de baan wegens een elleboogblessure. Toen moest hij in de tweede set in de kwartfinale van Wimbledon tegen Tomas Berdych opgeven.



Djokovic kwam in maart 2007 de top tien binnen. Tussen juli 2011 en november 2016 voerde hij 223 weken de wereldranglijst aan. De 12-voudig Grand Slam-winnaar kan zijn matige jaar nog met een lichtpuntje afsluiten. Eind december maakt hij in Abu Dhabi zijn rentree op de baan tijdens het Mubadala World Tennis Championship.



,,Het deelnemersveld is zoals altijd heel sterk en het is het perfecte toernooi voor mij om mijn comeback te maken en het seizoen te starten", liet Djokovic weten op de website van het tennistoernooi.