Diede de Groot prolongeert titel in New York

Eerder dit jaar was De Groot ook al de sterkste bij de grandslamtoernooien in Melbourne (Australian Open) en Parijs (Roland Garros). In Londen (Wimbledon) verloor ze de finale. voor landgenote en dubbelpartner Aniek van Koot. De twee rolstoeltennissters komen later vanavond nog samen uit in de dubbelfinale. Ook vorig jaar won De Groot drie grandslamtoernooien (US Open, Australian Open en Wimbledon).



In de finale tegen Kamiji kwam De Groot een set op achterstand. In de tweede set was ze met vier benutte breakpoints duidelijk de sterkere, maar de beslissende set ging alle kanten op. Eerst nam De Groot een break voorsprong, daarna de Japanse. Bij een stand van 4-3 in het voordeel van Kamiji won De Groot echter drie games op rij en verzekerde zich opnieuw van de titel.